La Gallura nella Giunta Todde: sicuro Meloni, probabile un maddalenino

Mancano poche ore alla formazione della Giunta Todde, che avrà Giuseppe Meloni come vicepresidente e forse un maddalenino. Antonio Davide Barretta è a un passo dalla nomina da assessore regionale alla Sanità. Nato a la Maddalena ora lavora a Siena e sta decidendo se abbandonare quella strada per fare rotta su Cagliari. Una delle certezze della Giunta nascente è che la presidente Alessandra Todde avrà come vice il presidente del Pd Giuseppe Meloni. L’ex sindaco di Loiri Porto San Paolo è stato il più votato del Pd, secondo in assoluto, e nell’esecutivo dovrà occuparsi del Bilancio.

Al Lavoro dovrebbe approdare la più votata dell’Isola, Desirè Manca mentre alla Cultura dovrebbe arrivare la docente universitaria Giuliana Altea e il suo collega Gianfranco Fancello dovrebbe avere i Trasporti. Il sassarese Antonio Piu dovrebbe essere il prossimo assessore ai Lavori pubblici. L’assessorato all’Industria dovrebbe spettare all’ex segretario del Pd, Emanuele Cani, mentre l’Ambiente andrà all’ex sindaca di Dolianova, Rosanna Laconi. L’ex primo cittadino di Castelsardo, Franco Cuccureddu, dovrebbe approdare al Turismo mentre Gianfranco Satta si occuperà di Agricoltura. L’avvocata Luisa Giua Marassi dovrà seguire gli Affari generali.

