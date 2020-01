Calcio, all’Arzachena Academy il derby della Gallura col Budoni

E’ di rosi il gol decisivo, dopo il momentaneo pareggio del Budoni.

Arzachena Academy 2 – 1 Budoni – Sono gli smeraldini a rompere gli indugi con Ponsat su rigore al 14′. Pareggio del Budoni al 27′, con il solito Villa, ma al 10′ del secondo tempo è Alessandro Rosi a portare il risultato sul 2 a 1 definitivo in favore dei padroni di casa. L’Arzachena fa suoi i tre punti nel derby della Gallura e sale al decimo posto in classifica, scavalcando Vis Artena e Portici. Il Budoni sprofonda al terzultimo posto in classifica a 14 punti insieme al Pro Calcio Tor Sapienza.

“Chi vince la prima gara dell’anno vince tutto l’anno si oserebbe dire – recita il comunicato diffuso sul sito della società smeraldina -. Ancora una volta, i ragazzi hanno dato prova delle loro enormi qualità. I nuovi innesti si sono ben amalgamati al gruppo ed al sistema di Mister Giorico. Se si continua così si può volare alto e questo è l’obiettivo. Continua la striscia positiva. L’unione fa la forza, si era detto in passato: e bene, questo concetto è un caposaldo dell’Arzachena Academy 2019/2020. Entusiasmo, positività, spirito di sacrificio e dedizione gli ingredienti usati in questa stagione”.

ARZACHENA (4-4-2): Ruzittu; Arboleda, Bragagnolo, Gentile T., Marinari; Lorkipanidze, Galdean (38’st Olivera), Islamaj, Rossi; Ponsat (35’st Ruzzittu), Pozzebon (29’st Mannoni). A disposizione: Cotardo, Peana, Patta, Sirigu, Steri e Carboni. Allenatore: Giorico.

BUDONI (4-4-2): Trini; Congiu, Bonu, Varrucciu, Raimo; Monza (15’st Manno), Camponesco (2‘st Melgari), Scanu (38’st Moro), A.Murgia; Villa, Lava (32’st Odianose). A disposizione: Ingrassia, Murgia F., Vacca, Mameli e Idrissi. Allenatore: Raffaele Cerbone.

ARBITRO: Faraon di Conegliano.

RETI: 14’pt Ponsat su rigore, 27’pt Villa, 10’st Rossi.

