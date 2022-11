Tamponamento lungo la 131 Dcn all’altezza di Budoni

Tamponamento a catena lungo la 131 Dcn all’altezza di Budoni. L’incidente si è verificato in direzione Nuoro in un tratto della Statale interessato da un cantiere stradale, all’altezza del chilometro 117. Sono tre le auto coinvolte e un ferito è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale con assegnato codice giallo.

Il tamponamento a catena non ha portato alla chiusura dell’importante arteria che collega la Carlo Felice con Olbia. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale di Nuoro per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Per gestire il traffico ed evitare grosse ripercussioni sulla circolazione sono intervenuti i tecnici dell’Anas.

