“San Simplicio verrà intonacata”. C’è chi protesta, ma era uno scherzo

Lo scherzo sulla basilica di San Simplicio.

“Ciao amici vi do una bellissima notizia. San Simplicio dopo tantissimi anni verrà intonacata dentro e fuori”. Recita così l’ultimo scherzo del noto Tango, che ha raccolto tanta ilarità ma anche tante reazioni da parte di chi ci è cascato.

C’è chi ha voluto fare ironia sul Superbonus 110%, che consente agevolazioni per la realizzazione del cappotto termico. Chi ha voluto riderci su, menzionando il celebre siparietto di Vittorio Sgarbi che ha detto la sua sui lampioni della piazza, non mandandole a dire all’architetto che ha realizzato il progetto. Tra questi c’è anche chi ha abboccato allo scherzo, con commenti involontariamente divertenti.

“Questa chiesa è meravigliosa, antica. E va lasciata così”, commenta una. L’autore dello scherzo ha così puntualmente risposto che “i tempi sono cambiati, è troppi anni così” e “che si sta consumando la pietra”. Non è certamente stata l’unica reazione di sconcerto. “Come rovinare una chiesa del XIV secolo”, interviene un altro membro del gruppo. “Spero sia uno scherzo, è la cosa più bella che abbiamo a Olbia”, è il commento di una donna. Finché qualcuno non ha pensato bene di scrivergli pure in privato e così Tango ha dovuto svelare lo scherzo. “Lei deve fermare chi vuole coprire le pietre di San Simplicio. Faccia qualcosa, sono nata in quel quartiere non roviniamo la nostra chiesa”, è il messaggio postato sul gruppo. “Stavo scherzando. Maledetti chi vi veste la mattina”, ha commentato l’autore della burla.

