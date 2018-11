Calcio, il Porto Rotondo travolge il Tonara

Kozeli (doppietta) Mulas e Piemonte firmano il 4 a 0 del Porto Rotondo.

Porto Rotondo batte Tonara 4 a 0 (nella foto i due bomber Kozeli e Mulas). Questo l’inequivocabile responso dello scontro salvezza di Eccellenza Regionale andato in scena questo pomeriggio al Caocci e giocato con condizioni atmosferiche avverse. L’undici di Simone Marini coglie così il primo successo stagionale abbandonando la scomoda ultima posizione in classifica occupata da oggi proprio dal Tonara. Il Porto Rotondo parte in quarta e sblocca il risultato dopo soli 3 minuti con Kozeli che fredda il portiere ospite Bagnara su perfetto suggerimento di Mascia. Il raddoppio giunge al 10′ quando il solito Mascia confeziona una traiettoria velenosa dalla bandierina e Kozeli realizza la sua doppietta ribadendo in rete la respinta corta dell’estremo difensore barbaricino. Bagnara si salva alla mezzora sulla bordata dal limite di Deiana e il primo tempo termina sul doppio vantaggio olbiese.

Nella ripresa il Tonara prova a reagire, ma i galluresi si difendono con ordine rischiando pochissimo. Al 31′ Mulas timbra il 3 a 0 con un sontuoso esterno destro al volo dai 16 metri con la palla che si insacca nell’angolo sinistro. Al Tonara saltano i nervi e prima Moro e successivamente Saias vengono espulsi dalla signora Eleonora Pili di Cagliari che ha ben diretto. Prima del triplice fischio finale una stupenda semirovesciata all’incrocio dei pali del giovane Piemonte concretizza la quaterna che rianima lo spogliatoio biancoceleste gettando nello sconforto quello rossonero.

Tra i padroni di casa da segnalare l’ottima prova del baby Saggia (classe 2000) che combatte come un leone nella zona nevralgica conservando la freddezza per appoggi e aperture sempre ordinati e proficui. I tre punti sono ossigeno puro per il Porto Rotondo che può così guardare avanti con maggior fiducia nella sua rincorsa alla salvezza. Buio pesto al contrario sul fronte tonarese dopo una prestazione deficitaria sia sotto l’aspetto tecnico-tattico che dal punto di vista caratteriale e disciplinare.

