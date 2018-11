Intervento alle scuole di La Maddalena.

Nuovi arredi in arrivo per le scuole di La Maddalena. Con i fondi del progetto regionale Iscol@, infatti, verranno acquistati nuovi materiali di arredo per le scuole dell’infanzia e per la primaria di Moneta e di via La Fornace.

Il finanziamento, di 80 mila euro, consentirà l’ammodernamento degli spazi scolastici e la trasformazione delle aule in laboratori. “Oltre al rinnovo del mobilio delle aule si posizioneranno degli armadi porta zaino a disposizione di ogni alunno nei corridoi, in modo da non portarli in classe”. Ha dichiarato l’assessore alla Pubblica istruzione Maria Pia Zonca.

Per la scuola dell’infanzia, in particolare, si interverrà sull’aula didattica dei bambini. Verrà, infatti, creato un laboratorio multifunzione, grazie all’acquisto di tavoli e sedie che consentiranno una maggiore fruibilità dell’ambiente.

