Vince il San Teodoro-Porto rotondo col risultato di 1 a 0.

Continua a gonfie vele la rotta del San Teodoro-Porto Rotondo nel campionato sardo di Eccellenza. La squadra viola vince in casa, davanti agli ultras locali, che hanno fatto ritorno sugli spalti per la prima volta in questo campionato. A farne le spese questa volta è stato il Budoni, probabilmente la squadra più forte del campionato, sconfitto dai padroni di casa per 1 a 0.

Parte aggressivo il San Teodoro-Porto Rotondo, capace di annullare gli attacchi del Budoni, e di andare vicino alla rete con Molino. Un velenoso calcio di punizione del centrocampista impegna Faustico in una deviazione in tuffo che dirotta il pallone sulla traversa. Poche altre le occasioni da rete per entrambe le squadre nell’arco dei primi 45 minuti.

Al 3′ della ripresa una ripartenza dei padroni di casa si conclude con il lancio di Ruzzittu che penetra tra le maglie difensive e smarca Mulas, che se la porta avanti col petto, dribbla il diretto avversario e sigla il vantaggio dei viola. Il Budoni, che nel primo tempo ha perso per infortunio Ndiaye, cerca di insidiare la porta di Melis, ma pur con l’arretramento del baricentro da parte del San Teodoro-Porto Rotondo, non riesce a raggiungere il pari. Da menzionare l’ottima prestazione dell’arbitro Andrea Senes della sezione di Cagliari, con cui si sono complimentate entrambe le squadre.

E’ chiaramente soddisfatto l’allenatore dei viola Simone Marini: “Siamo stati aggressivi fin dall’inizio, abbiamo contenuto con ordine e il nostro portiere non ha fatto neanche una parata nel primo tempo. Sappiamo di avere gamba, e riusciamo a dare qualità alla quantità. Anche oggi siamo riusciti spesso a rubare palla e ripartire con qualità, come nell’azione del gol. Siamo stati squadra, tema che è stato al centro della nostra settimana. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo, e i ragazzi sono una squadra. Il merito è tutto loro e io sono orgoglioso di poterli allenare“.

Vincere un derby ha sempre un valore particolare: “Per noi era una partita importante, anche per il lustro che ci avrebbe dato fare una buona prestazione, giocandocela alla pari contro una corazzata come il Budoni – prosegue Marini -. Vincere ci dà un grandissimo stimolo morale e ci dà più energia, ma nient’altro. Adesso pensiamo a fare bene domenica prossima a Gavoi, e a continuare su questa strada passo dopo passo. Con questo spirito da parte dei ragazzi, per come si allenano, per come giocano, per come danno tutto, possiamo divertirci e ripagare i nostri tifosi dell’entusiasmo. Oggi è stato bellissimo vedere il ritorno degli ultras del San Teodoro-Porto Rotondo sulle strapiene tribune dello stadio. Abbiamo obiettivi diversi rispetto al Budoni, il nostro rimane la salvezza e il campionato è ancora lungo, certamente ci siamo allontanati dalle acque pericolose della bassa classifica, ma dobbiamo restare coi piedi ben piantati a terra per evitare delusioni”.

Alessio Mulas firma per l’ennesima volta la vittoria della squadra gallurese, che rimane tra le prime in classifica: “L’obiettivo rimane la salvezza. Poi più avanti faremo i bilanci, ma fino al raggiungimento della salvezza non perderemo di vista questo obiettivo. Proprio per la mentalità che abbiamo, affrontando tutte le partite con la massima umiltà, abbiamo trovato la vittoria anche oggi, contro un’ottima squadra che ha una rosa da categoria superiore. Avevamo preparato la partita con umiltà. E’ stato certamente uno stimolo in più il fatto di giocare contro una squadra tra le più forti del campionato, per di più in un derby della Gallura. Siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio per affrontare la partita al meglio dal punto di vista mentale. Il mio obiettivo quest’anno è quello di fare più gol possibili, come sempre. Sarebbe bello fare lo stesso numero di reti dell’anno scorso, ma preferisco farne qualcuna di meno ma determinare più vittorie della mia squadra. Quando un attaccante segna e fa vincere la squadra, è la sua più grande soddisfazione”.

Federico Casula, centrocampista classe 2005, è stato uno dei migliori in campo: “Sentivo la tensione per il derby contro una squadra così forte e capolista, ma dopo il calcio di inizio mi sono lasciato andare e penso di aver dato il mio contributo alla vittoria. E’ presto per fare un bilancio, ma abbiamo una bella squadra con tanti giocatori di esperienza che sanno aiutare i giovani, ci stiamo allenando bene e stiamo dando tutto sul campo. Quattro vittorie consecutive, è evidente che stiamo facendo bene. Ma intanto pensiamo a raggiungere il prima possibile la salvezza, poi dopo magari ci divertiamo“.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Melis, Malesa, Delogu, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula, Saiu, Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Fideli, Spano, Pala, Bassu, Murgia, Campa, Marongiu, Mourot. Allenatore: Marini.

BUDONI: Faustico, Assoumani, Caparros, Dominguez, Farris, Tissone, Steri, Scioni, Ndiaye, Villa, Santoro. In panchina: Riccio, Cricchio, Addabo, De Marchi, Diop, Lancioni, Capellino, Diaw, Meloni. Allenatore: Cerbone.

RETI: 3’2t Mulas (S)

AMMONITI: Farris (B), Tissone (B), Varrucciu (S), Saiu (S), Marini (S)

