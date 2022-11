Il sindaco di Loiri ha risolto al volo il problema col Tar

Il Tar decide e il sindaco esegue: risolto in poche ore il problema delle quote rosa nella Giunta di Loiri Porto San Paolo. Il primo cittadino Francesco Lai non aveva rispettato gli obbligatori equilibri di genere e la minoranza aveva sollevato il caso e fatto ricorso. Il Tribunale amministrativo regionale ha dato loro ragione, azzerando la squadra di governo del sindaco. Lai non si è perso d’animo e con un cambio volante ha rimesso in capo la Giunta col giusto bilanciamento di genere: esce un assessore ed entra un’assessora. Con qualche rimescolamento di compiti.

A farne le spese è Antonello Molino, lascia la Giunta e la delega ai Lavori pubblici che passa al vicesindaco Andrea Piredda. Lui, a sua volta, cede la delega ai Servizi sociali alla nuova entrata Francesca Asole. Resta tutto invariato per l’altra metà dell’esecutivo: Alessia Folino resta assessora a Urbanistica ed Edilizia privata e Riccardo Biancu a Turismo, Sporto e Spettacolo.

Il sindaco si è lamentato col tentativo della minoranza di farlo cadere e ha reagito con una mossa lampo, che forse aveva già messo nel conto da tempo.

