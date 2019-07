La barca è finita nel campo boe di Golfo Aranci.

È andata bene all’equipaggio di un’imbarcazione spagnola finita sopra un campo boe a Golfo Aranci con ancora ed elica incastrate nelle catene dei gavitelli.

È stato, comunque, necessario l’intervento dei sub per liberare l’unità. Nei confronti del comandante della nave sono scattate sanzioni per oltre 1.400 euro.

