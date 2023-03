Eccellenza, il San Teodoro-Porto Rotondo pareggia a Nuoro, parla Marini

Pareggionper 1 a 1 del San Teodoro-Porto Rotondo.

Il San Teodoro-Porto Rotondo pareggia in trasferta 1 a 1 contro una Nuorese in piena lotta per non retrocedere con reti di Saura e Piemonte. Numerose le assenze a cui Marini ha dovuto far fronte, con l’aggiunta delle squalifiche ai numerosi infortuni. Nota positiva il ritorno in campo di Simone Piemonte e Simone Spano, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

“È un buon punto per noi, perché siamo in una situazione di emergenza” spiega l’allenatore del San Teodoro-Porto Rotondo.

“Siamo andati a giocare una partita difficile – prosegue Marini -, contro una squadra ovviamente molto affamata di punti. La Nuorese è partita molto forte ed è andata in vantaggio. Siamo stati bravi bravi raddrizzare subito il risultato con una bellissima triangolazione tra Casula e Piemonte, che ha finalizzato”.

Nel secondo tempo i viola potrebbero anche passare in vantaggio, ma Murgia di testa non è riuscito a battere il portiere della Nuorese.

“Un pareggio giusto su un campo pesante per la pioggia, anche se in buone condizioni – afferma Marini -. È un pareggio che va bene e che fa sicuramente morale, anche perché ci dà continuità. Una buona prestazione di sofferenza, ma anche di maturità, contro una Nuorese che ci ha provato e che aveva messo in difficoltà diverse squadre in casa. Anzi, venivano anche da buoni risultati, partite interne. Sono contento e siamo contenti perché è un risultato che dà ancora continuità a questa splendida stagione”, conclude Marini.

Il San Teodoro-Porto Rotondo nella trentaduesima giornata osserverà il turno di riposo.

