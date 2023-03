Conferenza dei carabinieri a Luras sulla prevenzione delle truffe

Carabinieri e Comune di Luras uniscono le forze contro le truffe, per spiegare alla popolazione come evitare le trappole. Le truffe rappresentano un fenomeno sempre più diffuso, che colpisce soprattutto gli anziani. E che può avere conseguenze gravi sulle vittime, sia dal punto di vista finanziario che psicologico. Per questo motivo, le autorità di Luras hanno deciso di organizzare un incontro pubblico per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione di questi reati.

L’appuntamento è fissato per sabato 4 marzo 2023 alle ore 10:30 nella sala consiliare del Municipio di Luras. All’interno del parco Giorgio Bardanzellu. La conferenza è aperta a tutti, e l’accesso è completamente gratuito e non richiede prenotazione.

Durante l’incontro, i militari della stazione di Luras e i rappresentanti del Comune forniranno informazioni e consigli su come evitare truffe e raggiri. Gli esperti illustreranno le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori, con suggerimenti per riconoscere le situazioni a rischio e proteggere le proprie finanze. Inoltre, verranno fornite informazioni su come denunciare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti.

La conferenza rappresenta quindi un’occasione importante per la popolazione di Luras e delle zone limitrofe. Per acquisire maggior consapevolezza sulla prevenzione delle truffe e per imparare a difendersi da queste attività illegali. Sarà anche un’opportunità per incontrare i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, e per porre domande e scambiare opinioni su questo tema così delicato.

