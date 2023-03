L’hotel Cervo apre e inaugura la 60esima stagione della Costa Smeralda

L’apertura dell’hotel Cervo.

Ha aperto oggi l’hotel Cervo, lo storico albergo della Costa Smeralda. La struttura, ha così deciso di inaugurare la stagione estiva ormai alle porte, la 60esima per la Costa Smeralda. Nato negli anni ’60, ancora oggi è un hotel molto importante ed esclusivo per il territorio.

“Quello di oggi è dunque un anniversario importante: sia per la Costa Smeralda, sia per il Cala di Volpe, sia per la Sardegna e l’Italia”, ha ribadito il Consorzio. Il 6 aprile sarà la volta del hotel Cala di Volpe, che l’anno scorso ha avuto la sua stagione più lunga di sempre: da metà marzo a fine ottobre. A maggio riapriranno gli hotel Pitrizza (prima data utile sul sito, il 25 maggio) e Romazzino (qua si parte dal 18 maggio).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui