Eccellenza, sfortunata sconfitta per il San Teodoro-Porto Rotondo

Il San Teodoro-Porto Rotondo perde contro la Villacidrese dopo aver chiuso il primo tempo 1 a 0.

Sconfitta in trasferta per 2 a 1 per il San Teodoro-Porto Rotondo, bruciante per come è maturata. I viola galluresi tengono in mano le redini del gioco e concretizzano, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 1 a 0, col gol di Ruzzittu al 43′ minuto: punizione dalla destra di Molino verso il secondo palo, Malesa di testa butta il pallone al centro, dove Ruzzittu in semirovesciata la mette dentro.

Il San Teodoro-Porto Rotondo inizia il secondo tempo come aveva finito il primo, col pallino del gioco in mano, e sfiora subito il raddoppio con Ruzzittu, che solo davanti al portiere manda il pallone al lato di un soffio. Poi i due rigori che hanno permesso alla Villacidrese di ribaltare il risultato. Il primo, parato da Luca Melis, è stato ripetuto: uno degli assistenti arbitrali ha segnalato all’arbitro che il portiere non aveva almeno un piede sulla line di porta. Dal dischetto, il n.11 Palermo al secondo tentativo non sbaglia e porta la partita in parità. Un istante dopo l’assistente arbitrale richiama l’attenzione dell’arbitro: espulso Piemonte, che avrebbe avuto con lo stesso uno scambio di vedute non regolamentare. Il giocatore nega di aver proferito parola, ma la decisione dell’arbitro è irrevocabile.

La Villacidrese trova il raddoppio, sempre su rigore: la rete è ancora di Palermo. Il San Teodoro si innervosisce e arriva la seconda espulsione: Frisciata prende il rosso per aver colpito l’avversario in volto durante un contrasto. La partita termina con molta tensione: a farne le spese è Molino del San Teodoro- Porto Rotondo, che discutendo animatamente con un avversario, dirigendosi verso gli spogliatoi, viene sanzionato, anche lui, con l’espulsione.

Villacidrese: Quirti, Pittau, Lussu, Carboni, Lanos, Bruno, Muscas, Cirronis, Piras, Pinna, Palermo. In panchina: Ardau, Lilliu, Caballero, Cinus, garau, Aru, Zaccheddu, Labriola, Pinna. Allenatore: Mannu.

San Teodoro-Porto Rotondo: Melis, Bassu, Frisciata, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Delogu, Malesa, Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Saiu, Piemonte, Fideli, Pala, Cianfrocca, Degortes, Murgia, Mourot. Allenatore: Marini.

Ammonizioni: Lussu (V), Pittau (V), Delogu (S), Bassu (S), Melis (S), Mulas (S), Murgia (S)

Espulsioni: Piemonte (S), Frisciata (S), Molino (S).