Enea Selis premiato con la benemerenza del Coni nel settore calcio

Premio speciale per l’organizzazione del “Torneo Mondiale Manlio Selis – Le Coq Sportif Cup” di calcio giovanile.

Enea Selis è uno dei 4 galluresi premiati per il 2018 con la benemerenza del Coni. Il suo è un premio speciale, arrivato per l’organizzazione della più importante manifestazione europea dedicata a calciatori under 13, il “Torneo Mondiale Manlio Selis – Le Coq Sportif Cup”.

“È intitolato a mio padre Manlio Selis, che fu giocatore di Luras, Tempio e Torres nella serie C degli anni ‘40 e fu uno dei fondatori del Lauras, squadra cittadina di Luras”, afferma Enea Selis. La prima edizione del torneo aveva visto la partecipazione di tre squadre e si è svolta interamente a Luras, la prossima, in programma tra il 29 maggio e il 2 giugno 2019, sarà la 23°, e vedrà la partecipazione di 48 squadre da tutto il mondo di cui 21 professioniste, in rappresentanza di 13 Nazioni e 3 continenti. Saranno infatti presenti i giapponesi del Kashima Antlers e gli australiani del Mandly United. Ma ci saranno anche F.C. Benfica, F.C. Malmoe, Paris Saint Germain, F.C. Chertanovo Mosca, F.C. Rostov, F.C. Stabaek, F.C. Akademia Craiova, Juniorul Bucarest, Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Milan, Genoa, Juventus, Roma, Torino, Olbia Calcio, Inter, insieme alle A.S.D. provenienti da 8 regioni italiane. “Tra i nostri sponsor, la Regione Sardegna, i Comuni ospitanti e l’azienda di abbigliamento tecnico Le Coq Sportif, insieme a vari privati. La scorsa edizione è stata vinta dal Real Madrid, che ha portato a casa il bellissimo trofeo preparato dalla ditta olbiese Cerasarda – afferma orgogliosamente Enea Selis – ll torneo è un’esperienza indimenticabile per famiglie e giovani atleti. Alcuni giocatori che hanno partecipato al Manlio Selis poi sono diventati calciatori di serie A, come Calabria e Romagnoli del Milan, Kean della Juventus, Zaniolo della Roma, e tantissimi altri. Ma è anche una importantissima vetrina turistica per i Comuni che ospitano le varie fasi, visto il gran numero di persone coinvolte. Al momento siamo certi che la 23° edizione verrà ospitata dai Comuni di Olbia, Siniscola e San Teodoro, e stiamo vagliando gli ultimi due Comuni che parteciperanno ospitando alcune fasi della manifestazione.”.

Enea non aveva mai ricevuto alcun premio. “L’organizzazione del torneo dura tutto l’anno, e in ambito sportivo ormai mi dedico solo a questo. Mi fa molto piacere che mi abbia premiato il Coni, che include tutte le federazioni sportive, compresa la FIGC che non mi ha mai premiato, e il mio è stato l’unico premio nella categoria Calcio per la Gallura. Dedico la benemerenza alla mia famiglia e a tutti i collaboratori, circa cento, che durante la manifestazione seguono con grande professionalità tutti gli aspetti organizzativi, dalla logistica all’accoglienza”.

(Visited 121 times, 1 visits today)