L’incidente nelle campagne di Banari.

È morto schiacciato dal suo trattore. Un incidente fatale avvenuto questo pomeriggio nelle campagne di Banari, in provincia di Sassari. A perdere la vita Antonio Maria Zoroddu, 57 anni. Inutili i soccorsi del 118. La squadra dei vigili del del fuoco Sassari ha provveduto ad estrarre l’uomo da sotto il pesante mezzo.

Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Zoroddu era molto conosciuto in zona e nel Comune di Siligo ricopriva la carica di assessore. Le indagini per stabilire le cause sono in corso affidate ai carabinieri.

(Visited 536 times, 19 visits today)