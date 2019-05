I piccoli judoca si sfideranno questa mattina.

Questa mattina al Palaaltogusto del Geovillage si svolgerà la consueta manifestazione annuale che il Centro Sportivo Olbia organizza per le fasce dei preagonisti di judo dai 4 ai 10 anni.

Una manifestazione propedeutica per dar mondo ai bimbi di poter mettere in pratica ciò che si prova in allenamento durante la settimana. Un’occasione per stare insieme e fare nuove amicizie con atleti di altre palestre, ma anche un’occasione per migliorare se stessi attraverso mini incontri di un minuto in cui spettacolo e divertimento sono assicurati.

Lo staff del Centro Sportivo Olbia, capitanato dal 4° Efisio Mele, da appuntamento alle 10 per la fascia dei bambini (2015-2012), alle 11 per i fanciulli (2011-2010) e alle ore 12 la classe ragazzi (2009 – 2008).

Il Centro Sportivo Olbia è ormai di casa al Geovillage, dove anche qualche giorno fa i più piccoli judoca hanno avuto l’onore di fare da porta bandiera per la manifestazione di apertura del tiro con l’arco paralimpico.

