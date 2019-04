Fila all’Agenzia dell’Entrate a Olbia.

E’ arrivata la scadenza per la rottamazione esattoriali ter e la pace fiscale e all’Agenzia delle Entrate di Olbia, molti cittadini si sono messi in coda davanti agli sportelli.

Si tratta dei provvedimenti di “pace fiscale”, inseriti nella nuova Legge di Bilancio che consente ai cittadini, imprese e professionisti, che si trovano in difficoltà economiche a causa dei debiti e problemi col Fisco.

Ad attendere davanti agli sportelli prima delle 9 c’erano giovani e meno giovani, imprenditori e lavoratori. Tanti si sono accorsi là per fare domanda, dato che la scadenza era fissata per oggi. Infatti, non sarà prorogata la scadenza per la rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle esattoriale stabiliti dalla pace fiscale.

















