Lo spettacolo delle fontane a Olbia.

Uno spettacolo danzante. Giochi d’acqua e luci. Ma soprattutto un successo per lo spettacolo delle Fontane in piazza Elena di Gallura, ieri sera, a Olbia. La folla delle grandi occasioni ha applaudito e si è emozionata davanti allo spettacolo proposto dalla ditta Dominici’s.

Un evento che è stato l’acuto di Olbia in fiore, la manifestazione che si svolgerà fino a domenica 5 maggio e che ha trasformato il centro in un grande salotto verde, con fiori e profumi. Anche oggi Olbia in fiore sarà protagonista del primo maggio olbiese, oltre che con gli allestimenti, con un intrattenimento musicale.

