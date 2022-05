La morte di Giorgio Ruiu a Olbia.

Lutto a Olbia per la morte di Giorgio Ruiu, conosciuto in città come “Il Greco“. L’uomo vendeva jeans, dai prezzi modici fino ai più costosi, riuscendo a convincere gli acquirenti. Nessun dubbio sulla qualità del vestiario, il suo nome, col tempo, era diventato sinonimo di qualità.

Fu un autentico visionario. Negli anni ’70 ebbe l’ardire di portare nel capoluogo gallurese le più grandi marche indossate a vita alta prima e vita bassa successivamente. La sua vetrina divenne un vero e proprio luogo di ritrovo per gli appassionati di jeans, soprattutto per quanti non se li potevano permettere e che, almeno dalla vetrina, ammiravano i modelli.