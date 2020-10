La partnership tra Olbia Calcio e Mater Olbia.

Prosegue la partnership stipulata tra l’Olbia Calcio e il Mater Olbia. L’accordo tra le due società si concretizza in un progetto di collaborazione per renderlo un polo della medicina sportiva, finalizzato alla riabilitazione cognitiva rivolta gli atleti della squadra.

La partnership si realizza come un integrazione nel territorio locale, per aprire le porte a servizi di eccellenza in campo sanitario, rivolti sopratutto alla prevenzione. Le metodologie applicate si affidano alla tecnologia, per monitorare il benessere psicofisico degli atleti della squadra e, quindi, anche le prestazioni. Ciò avviene attraverso la realizzazione di una piattaforma digitale che favorirà anche le relazioni comunicative della squadra.

Realizzata anche un’app innovativa, Relate Perform, realizzata da Justin Grantham, con lo scopo di migliorare le prestazioni e relazioni degli atleti attraverso il monitoraggio del comportamento dell’altleta. L’app sarà a breve online su Google e su Apple Store.

