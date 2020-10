Golfo Aranci non annulla il Natale.

Il Natale a Golfo Aranci ci sarà, nonostante la pandemia. Il comune attiverà una serie di iniziative che rispetteranno il Dpcm. Scopo della decisione è dare una mano all’economia locale, condizionata negativamente dalla pandemia. Per permettere le manifestazioni natalizie in piena sicurezza, a Golfo Aranci si svolgeranno nella piazza principale dove sarà installato il Villaggio di Natale.

Il piazzale, grande 6000mq, permetterà il distanziamento sociale. Là saranno installati allestimenti, attrazioni luminose statiche e piccoli spettacoli per i bambini, con Babbo Natale con gli Elfi, ed il Villaggio Natalizio. Sarà previsto anche bando comunale per l’erogazione di contributi per il sostegno delle imprese di Golfo Aranci.

“Il grande cambiamento che abbiamo subito negli ultimi mesi rischia di impedire lo svolgimento di una qualunque programmazione di crescita – ha detto il sindaco Mario Mulas -. Ma non vogliamo stare fermi. Non possiamo permetterci di chiuderci e smettere di lavorare. Dobbiamo adeguarci alle nuove normative e con la massima attenzione continuare a lavorare”.

Lo svolgimento delle manifestazioni sarà eseguito in totale sicurezza, tenendo conto della pandemia in corso. “Inoltre prevedendo che nel corso dei due mesi che mancano a Natale la situazione epidemiologica continuerà a modificarsi – ha detto il primo cittadino -, monitoreremo costantemente l’andamento dell’epidemia riservandoci di rinviare le iniziative qualora le stesse non potranno essere svolte in sicurezza o serenità”.

