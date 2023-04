Anche Zola al Memorial Giampiero Galeazzi, torneo di padel

Sarà Arzachena a ospitare la seconda edizione nazionale del torneo di padel “Memorial Giampiero Galeazzi“, dal 15 al 18 giugno. Si tratta di un appuntamento riservato a giornalisti e ospiti, che sarà presentato a Roma dal presidente del Coni Giovanni Malagò. In campo ci sarà anche Gianfranco Zola. Per i cronisti condizioni speciali per abbattere i costi del soggiorno in Gallura, sede anche del corso di formazione Odg e Ussi.

Le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione nazionale del torneo di padel “Memorial Giampiero Galeazzi”. L’evento è riservato a iscritte e iscritti agli Albi dell’Ordine dei giornalisti. Colleghe e colleghi godranno di particolari condizioni per vitto e alloggio. Previste wild card ed esibizioni. Iscrizioni alla mail padelmemorialgaleazzi@gmail.com. All’evento dedicato al collega scomparso nel 2021 hanno già aderito ex campioni, giornalisti e figure del mondo della cultura. Tra questi, anche Gianfranco Zola ha confermato la partecipazione.

Conferenza stampa al Coni

Il torneo sarà presentato a Roma giovedì 18 maggio alle 12. Al Coni presenzierà il presidente, Giovanni Malagò. Ai lavori sono stati invitati i ministri Andrea Abodi e Gennaro Sangiuliano, i presidenti di Odg, Ussi, Aics, Sport e salute, Fipt e FederCusi, Carlo Bartoli, Gianfranco Coppola, Bruno Molea, Vito Cozzoli, Angelo Binaghi e Antonio Dima. L’evento si terrà ad Arzachena da giovedì 15 a domenica 18 giugno negli impianti Skg Arena e Case della Marina, Porto Cervo. Ed è curato da Aics-Cagliari e Ussi. Il Memorial è patrocinato da Regione Sardegna, Odg, Fnsi, Ussi, Aics, Università di Cagliari, FederCusi, Lega serie B, Figc-Lnd Sardegna, Comuni di Arzachena, Tempio e Cagliari.

Il torneo, il corso e il concorso

Il torneo si tiene ad Arzachena, Skg arena, da giovedì 15 a domenica 18 giugno. Prevista anche una tappa al Padel Deer di Case della Marina, Porto Cervo. Dopo la conferenza al Coni ne terremo altre due tra Cagliari e Arzachena. Con l’approvazione di Gianluca e Susanna Galeazzi, il tema “Memoria, tra giornalismo e quotidianità” è la cornice del corso di aggiornamento condiviso con l’Ordine. Abbiamo contattato anche la senatrice Liliana Segre: la faccenda del non dimenticare in democrazia è fondamentale per chiunque ma soprattutto per noi cronisti, nello sport e nella difesa del giornalismo, libero e autonomo, e dei valori civici e sociali. Intanto, abbiamo avviato il concorso letterario per le terze medie di Arzachena e Tempio. Previsti anche test di avviamento gratuito al padel per i giovanissimi del luogo.

“Memoria, tra giornalismo e attualità”

“Memoria, tra giornalismo e attualità” apre il Memorial giovedì 15 giugno (14/17) all’Auditorium di

Arzachena. Al tavolo dei relatori abbiamo invitato istituzioni locali e regionali, presidenti dell’Ordine, Carlo

Bartoli e Francesco Birocchi, Claudia Segre (fondatrice di Global thinking), Gianfranco Coppola e Paolo

Mastino (Ussi), Vittorio di Trapani e Simonetta Selloni (Fnsi-Assostampa), il procuratore tribunale di

Cagliari, Paolo De Angelis, e l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi. Testimonianze di Iacopo Volpi e

Donatella Scarnati. L’evento è in media partner con la Rai. Nel 2022, a Cagliari, abbiamo aperto con i video di Fiorello, i campioni olimpici Josefa Idem e Daniele Masala e hanno giocato Gianfranco Zola, Alessia Mancini, Christian Brocchi, Pierluigi Casiraghi, Dario Marcolin, Leonardo Metalli, Massimo Rastelli,

Flaminia Bolzan, David Suazo, i campioni dello scudetto del Cagliari 1970 e altri.

