A che punto è l’iter del nuovo asilo nido.

Prosegue a passo spedito l’iter che porterà alla costruzione del nuovo asilo nido nel comune di Loiri Porto San Paolo, finanziato con 1 milione 980 mila euro di fondi del Pnrr. La giunta comunale, guidata dal sindaco Francesco Lai, ha approvato il progetto definitivo della struttura dedicata ai piccoli.

Nel frattempo Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa di proprietà del Ministero dell’Economia ha provveduto all’affidamento dei lavori in base ad un accordo quadro nazionale. Entro il mese di maggio Comune licenzierà il progetto esecutivo dando così il via libera all’utilizzo dei fondi del Piano di resistenza e resilienza. Il Comune di Loiri Porto San Paolo lo scorso anno aveva ottenuto l’importante finanziamento, chiesto per realizzare l’edificio dedicato a quaranta bimbi nel cuore di Porto San Paolo, a due passi dalla chiesa, in via Delle Vigne.

L’asilo, per bimbi da zero a tre anni, sarà costruito su un terreno standard ceduto in fase di realizzazione del vicino piano di lottizzazione. L’edificio si sviluppa su un piano terra di circa 740 metri quadri, con spazi verdi di 1160 metri quadri, un’area esterna per attività ludiche di 110 metri quadri e una ulteriore area parcheggio di 445 metri quadri. La distribuzione degli spazi interni prevede 3 aule per lattanti, semi divezzi e divezzi. Alcune aule per il riposo e un’aula per attività collettive. Inoltre, è presente l’infermeria; la lavanderia; un’aula per la direzione didattica con archivi; cucina con dispense; zona per deposito passeggini; mensa; spogliatoi e servizi igienici.

“Andiamo avanti spediti per realizzare una struttura che la nostra comunità attende – commenta il sindaco Francesco Lai -. Grazie al lavoro della struttura comunale e dei progettisti stiamo rispettando i tempi previsti dal ministero per dare attuazione al Pnrr. L’asilo sarà realizzato secondo gli standard più moderni, con pavimentazione in gomma anti trauma, impianto di riscaldamento a pavimento, impianti antincendio antifurto e antintrusione, impianti per il solare termico e fotovoltaico per l’autonomia energetica, materiali da costruzione per il confort energetico e acustico e progettazione strutturale antisismica. Un asilo nido moderno e all’avanguardia per il benessere dei figli della nostra comunità”.

