Melissa Satta accusata di ”portare sfiga”. La sua lezione femminista a Le Iene

Le parole importanti di Melissa Satta.

Non ci sta Melissa Satta, giustamente, a vedersi attribuito il ruolo di “gatto nero” per quanto riguarda i regressi in campo del suo fidanzato, il tennista Matteo Berrettini. L’ex Velina è stata nelle scorse settimane accusata di ”portare sfiga” al suo nuovo compagno.

Gli insulti sono diventati sempre più duri, soprattutto dopo che Berrettini è stato costretto a ritirarsi per infortunio dal torneo a Montecarlo. Qui la situazione è precipitata e Melissa Satta è stata accusata di portare iella. Allo stesso tempo, gli hater si sono scagliati anche nei confronti dell’atleta, schernendolo sui social per la sua relazione con la Satta. Così la showgirl, ospite del programma Le Iene, ha dato una lezione femminista agli hater che l’hanno accusata di distrarre troppo il tennista.

Dopo il suo intervento sui social, per calmare il bullismo, ora l’ex Velina è comparsa in tv per dire la sua sulle maldicenze su di lei. “Un importante quotidiano ha titolato: ‘Melissa Satta porta sfortuna’. Un titolo che non solo è inaccettabile, ma che è indice del sessismo profondo che la nostra società ha interiorizzato – ha detto l’ex Velina -. “Cherchez la femme scriveva Dumas più di 160 anni fa, e questa espressione purtroppo descrive ancora molto bene la tentazione irresistibile, quando qualcosa nella vita di un uomo va storta, a dare la colpa alla “strega”, capace di prosciugargli talento e buona sorte”.

”Avete mai letto il contrario? – si chiede Melissa Satta – Avete mai letto sui giornali un titolo in cui un uomo di successo è accusato di portare sfortuna alla sua compagna? Ve lo dico io: no, perché quel titolo nessuno lo ha mai scritto. Questa voglia d’incolpare, di distruggere l’altro, è la stessa a cui ogni giorno sono esposte tante giovani sui social e che, da madre, non voglio che mio figlio debba mai conoscere”. Ad applaudirla e sostenerla anche la sua ex collega Elisabetta Canalis, che con lei condivide il passato da Velina e le sue origini sarde. La showgirl l’ha definita sui social brava e coraggiosa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui