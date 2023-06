L’Olbia col Cagliari di Ranieri nella prima amichevole estiva.

L’Olbia si accinge a disputare l’ottavo campionato consecutivo nel campionato di Serie C, il sedicesimo della propria storia, con la prima amichevole fissata per il 21 luglio contro il Cagliari di mister Ranieri. Per il quinto anno consecutivo, i bianchi hanno scelto il comune di Buddusò quale sede del proprio ritiro estivo, che inizierà il 14 luglio.

I bianchi si ritroveranno nel pomeriggio di venerdì 14 presso il campo sportivo Borucca dove inizieranno da subito i test fisici di resistenza e forza che si protrarranno anche nei giorni di sabato e domenica.

A partire da lunedì 17, agli ordini del nuovo tecnico Leandro Greco, inizieranno le sedute di allenamento in campo che, per le settimane di lavoro nel Monteacuto, si articoleranno in due sessioni giornaliere.

Il ritiro dell’Olbia a Buddusò si concluderà sabato 5 agosto, mentre a partire da lunedì 7 agosto la squadra riprenderà gli allenamenti a Olbia.

Le amichevoli.

La prima amichevole è programmata per venerdì 21 luglio e coinciderà con la settima edizione del Trofeo Sardegna. L’Olbia affrontrà il Cagliari di mister Ranieri, reduce dalla promozione in Serie A, al Nespoli.

In via di definizione, amichevole domenica 30 luglio a Buddusò contro il Cagliari Primavera. Inoltre, venerdì 4 agostoamichevole contro il Calangianus, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Una ulteriore amichevole, in via di definizione, sarà fissata nel weekend del 12 agosto.

La prima partita ufficiale sarà invece la gara del turno preliminare della Coppa Italia di Serie C, domenica 20 agosto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui