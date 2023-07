Al via l’estate di Telti.

Sono ufficialmente partiti gli eventi dell’estate di Telti. Un ricco calendario, dall’8 luglio fino al 17 settembre, quello dell’“Estate Teltese”, che racchiude nel suo articolato programma sagre, rassegne, sport e tanto altro. Tra gli eventi, fortemente voluti dall’amministrazione comunale di Telti, c’è anche l’importante sagra del Mirto, un appuntamento immancabile e clou.

Il calendario degli eventi, in tutto 32, hanno visto la collaborazione della Pro Loco e tutte le associazioni del territorio, che hanno lavorato insieme verso un unico obiettivo. “Ritengo che ci sia stata una grande sinergia e ringrazio tutti per la disponibilità – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Matteo Sanna -. Come amministrazione abbiamo investito delle risorse del bilancio e da finanziamenti della Regione, in tutto 60mila euro, un investimento che riteniamo giusto, con il fine di promuovere il nostro territorio sul quale ci sarà un ritorno economico 5 volte tanto. Sono molto felice del grande lavoro fatto e soprattutto della scelta di eventi che hanno una forte valenza identitaria”.

“La Pro Loco ha accettato di mettersi a disposizione per riuscire a garantire un’ottima offerta di appuntamenti – ha detto la presidente della Proloco, Marilena Suelzu -. Quest’anno torneranno anche gli eventi più attesi e tipici del paese come la sfilata degli abiti da sposa, che è sempre molto sentita, sagra del mirto e la grigliata sotto le stelle. Abbiamo cercato di accontentare tutti, grandi e piccini. C’è stata un’ottima sinergia che ha permesso di realizzare un ottimo programma molto variegato”.

