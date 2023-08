Sagra del mirto di Telti, stasera l’ultima serata

Ultima sera della sagra del mirto di Telti.

Ultima intensa giornata della 28°Sagra del Mirto di Telti, organizzata dalla Pro loco e dal comune di Telti. Come vuole la tradizione, la serata conclusiva della Sagra è dedicata alla memoria folkloristica sarda. Cinque gruppi provenienti da luoghi diversi per geografia e tradizione, intratterranno il pubblico da sempre affascinato dalla bellezza degli abiti e dal ritmo delle danze tipiche.

Il programma.

Ore 18,30 piazza Rinascita, serata folk con l’esibizione di

Boes e Merdules di Ott­ana

Gruppo Folk Sas Campidanesa di Oristano

Gruppo Folk Ballarjanas di Oniferi

Gruppo Folk Santa Lucia di Buddusò

Gruppo Folk Olbiese

Ore 22,00 Piazza Dante: Orchestra popolare sarda

Nel 2007, selezionando gli allievi più meritevoli, il maestro Orlando Mascia, ha fondato l’Orchestra Popolare Sarda, composta di oltre quaranta giovani talenti che suonano le launeddas, su sulittu, l’organetto, la fisarmonica, sa trunfa, il tamburello, il tamburo di Gavoi, sa canna isperrada, il triangolo. Nonostante sia nata solo nel 2007, si è esibita in diverse manifestazioni di prestigio: a Cagliari in occasione della venuta del Santo Padre in Sardegna; a Neoneli con i Tenores di Neoneli; a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica in seno all’Orchestra Popolare Italiana diretta dal celebre M° Ambrogio Sparagna.

Ore 22.00 piazza Rinascita : ballo liscio con Mirko Putzu

Mirko Putzu classe 1989, fin da piccolo ha dimostrato la sua passione per la musica, finché grazie alla fisarmonica s’impone all’attenzione degli addetti ai lavori partecipando a svariati Festival di Fisarmonica riscuotendo grandi soddisfazioni ed elogi da importanti nomi che rappresentano la Fisarmonica nel panorama musicale italiano. Tante incisioni, tante collaborazioni e soprattutto tante piazze grazie alle quali s’impone come musicista e compositore.

Le degustazioni.

L’esposizione dei produttori con degustazioni gratuite e la presenza degli artigiani, impegnerà tutto il centro di Telti. Sono state predisposte ampie aree parcheggio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui