Ragazza interviene per salvare un cane a La Maddalena, aggredita da un turista.

Questa mattina una ragazza di La Maddalena è stata aggredita da un turista francese, che l’avrebbe colpita volutamente con la ruota della bici e con una manata.

“Erano circa le 13 – racconta la ragazza -. Mi trovavo nel rettilineo prima del ponte che collega La Maddalena con Caprera. Davanti a me una coppia di turisti con il cane legato ad una delle bici.”

La ragazza, amante degli animali, decide di intervenire: “Mi fermo per spiegar loro che non si può, lo dice il codice della strada, ma basterebbe un po’ di buonsenso. Gli faccio notare soprattutto la temperatura dell’asfalto, e l’evidente difficoltà del cane: infatti, appena si sono fermati, tentava di liberarsi e andare verso il mare”.

I cani, effettivamente, soffrono molto il caldo, e proprio sotto le zampe hanno i più importanti organi di sudorazione, e quindi, di regolazione della temperatura: non sudano come gli esseri umani, quindi possono facilmente surriscaldarsi e andare incontro a malesseri anche mortali.

“Gli offro di portarli in macchina dove volevano, per far smettere di soffrire il cane – afferma la ragazza aggredita -. Mi dicono che si stanno fermando per farlo rinfrescare. Ma ripartono come nulla fosse. Decido di chiamare la polizia locale. Sorpasso i due turisti e mi fermo davanti a loro. Li avviso che ho chiamato la polizia locale, invitandoli a fermarsi.”

La reazione dell’uomo è stata imprevedibile: “In quel momento, l’uomo impazzisce e inizia a spingermi con la ruota della bicicletta e poi mi sferra un colpo forte nello stomaco. I due ripartono cercando di nascondersi in un sentiero. La polizia locale ha visto tutto e gli ha intimato di consegnare i documenti per l’identificazione. I due cercano di scappare. L’agente di polizia locale riesce a bloccare e identificare lui, lei nel frattempo se ne va, ancora col cane legato alla bicicletta”.

La ragazza è stata accompagnata in un presidio sanitario per le cure del caso. La polizia locale, che avrebbe colto i turisti in flagranza, dovrebbe procedere con la denuncia per maltrattamenti. Domattina la ragazza sarà dai carabinieri per denunciare l’aggressione subita.