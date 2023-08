Tra i protagonisti Filippo Tortu e Lorenzo Patta.

Due anni dopo la mitica staffetta dei 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia della staffetta torna sul podio, questa volta ai mondiali di Atletica leggera di Budapest. Tra i protagonisti anche il campione di origini galluresi Filippo Tortu – che in un’intervista a Galluraoggi.it si è dichiarato sardo al 100% – , che nonostante i 9 secondi netti – 15 centesimi in più rispetto a Tokyo -, non è riuscito a essere più veloce dello statunitense che ha letteralmente spaccato la gara nella batteria esterna, tagliando il traguardo con distacco. In terza batteria l’oristanese Lorenzo Patta, col tempo di 9.24.

E’ un argento mondiale festeggiato dai 4 azzurri Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu come una vittoria, per il prestigio della gara, che li ha visti mettere dietro al Jamaica e che li vede in trampolino di lancio in vista della prossima olimpiade di Parigi 2024.

Nulla da fare per l’Italia della 4×100 femminile. Il quartetto in cui è stabilmente presente la cagliaritana Dalia Kaddhari – Dosso-Kaddari-Bongiorni-Pavese – è arrivato quarto, dietro dietro Usa, Giamaica e Gran Bretagna.

Video FIDAL – Federazione italiana di atletica leggera

