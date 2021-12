La rivoluzione green a Tempio.

La nota azienda di Tempio Acqua Smeraldina diventa “green” e sceglie i moduli fotovoltaici di Lg Electronics. Una rivoluzione ecologica dettata dalla volontà di voler abbattere i consumi e l’impatto ambientale.

Gli impianti sono stati installati tra marzo e maggio del 2021 e, grazie alla selezione di 950 pannelli fotovoltaici della serie LG NeON 2 Black da 365WP per un totale di 350 kWp, l’azienda produce un autoconsumo del 95%, mentre il restante 5% viene immesso in rete, con una riduzione in bolletta del 25%.

La tecnologia, inoltre, consente una copertura del fabbisogno energetico fino al 35%. Il rendimento annuo stimato è di circa 1.370 kWh/kWp. La seconda azienda che ha scelto di attuare questa scelta ecosostenibile è la Cantina Argiolas di Serdiana, nel Sud Sardegna. L’azienda agricola ha installato ad agosto 805 moduli da 375WP della serie NeON H di LG Electronics per un totale di 400Wp.