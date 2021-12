La pallavolista di Olbia guarisce dal cancro.

“Ce l’ho fatta non l’avrei mai detto. Dopo un lutto, un’operazione, 12 cicli di chemioterapia, 25 sedute di radioterapia e terapia ormonale, il mio corpo ha deciso di riprendersi ciò che gli è stato privato per mesi”. E’ un messaggio di rinascita e di speranza quello lanciato dalla pallavolista di Olbia Ilaria Podda.

Uno scritto pieno di emozioni, in cui l’atleta annuncia di aver vinto la sua battaglia contro il cancro. Non solo, ieri la sportiva ha partecipato alla maratona assieme ad altri atleti alla maratona, che si è conclusa ieri al parco Fausto Noce. Un modo per tornare a rivivere e per dare coraggio ai tanti che ancora si trovano a lottare contro questo brutto male.

“La corsa ha la capacità di aprire la mente, di farti superare gli ostacoli e di proiettarti verso il futuro – ha detto Ilaria -. Ho corso per me stessa e per tutte le persone che mi hanno aiutato durante il percorso burrascoso. Questo traguardo lo dedico alla mia famiglia che troppo ha sofferto in questi ultimi anni, a Daniele al quale devo la mia rinascita, alle dottoresse del Mater Olbia, del Giovanni Paolo II e del reparto di radioterapia di Nuoro, ai miei amici”. Ad attenderla alla gara e a tifare per lei c’erano anche le sue allieve, alle quali ha dedicato un ringraziamento speciale.