Tempio saluta Bachisio: “Avevi sempre belle parole”

Lutto a Tempio per la scomparsa di Bachisio Campus.

Grande dolore a Tempio Pausania per la scomparsa, a 64 anni, di Bachisio Campus. Uomo buono, generoso e sempre pronto alla battuta. Aveva tanti amici, che in queste ore lo ricordano. “La tua luce e il tuo sorriso spiccavano in mezzo alle persone. Sei stato un punto fermo, un ispirazione. Mi mancherai tantissimo. Fai buon viaggio amico mio”, lo ricorda un amico.

I funerali saranno celebrati questo pomeriggio, alle 15:30, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Tempio Pausania. “Quelle belle parole che avevi per me le custodirò nel cuore. Quel caffè la mattina insieme nonostante la tua sofferenza che cercavi di nascondere per quel nemico maledetto. Eri un guerriero“, lo ricorda un altro amico.

