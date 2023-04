Nel tir 280mila euro in contanti, dice di averli trovati: denunciato

Denunciato l’autista di un tir.

Durante una perquisizione, la Guardia di Finanza ha fermato un Tir di una ditta di trasporti proveniente dalla Sardegna, trovando 280mila euro in contanti nascosti nella motrice. Nonostante il cane antidroga dell’unità cinofila Escor non avesse segnalato nulla durante il controllo, ha fatto capire che qualcosa non andava quando si è avvicinato alla cabina di guida del camionista.

Successivamente, i soldi sono stati trovati sotto il letto dell’autista all’interno di alcuni sacchetti di cellophane. Il camionista, che si trovava in provincia di Treviso, ha fornito una giustificazione inverosimile, dicendo che aveva casualmente trovato la busta chiusa per terra e non sapeva che ci fosse denaro al suo interno. I soldi sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato per ricettazione.

