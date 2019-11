Il concorso per assistente sociale.

Il Comune di Tempio ha indetto un concorso per l’assunzione di un assistente sociale. La selezione, per titoli ed esami, prevede la copertura del posto a tempo pieno e indeterminato con qualifica funzionale di categoria D.

Per partecipare è necessario essere in possesso di uno sedi seguenti titoli: diploma universitario in servizio sociale, diploma di assistente sociale, lauree triennali appartenenti alle classi di scienze del servizio sociale o di servizio sociale. I termini per la domanda scadono il prossimo 6 dicembre. Per ogni informazione è necessario consultare il sito istituzionale dell’ente.

