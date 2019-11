Soccorsa sulla Sassari-Olbia.

Alessandra ha trovato il suo angelo della strada. La donna era stata soccorsa con l’auto in panne, mentre si recava all’aeroporto di Alghero con i suoi bambini. Momenti concitati in cui Alessandra non aveva potuto ringraziare né chiedere chi fosse lo sconosciuto che la stava aiutando.

Una volta tornata a casa l’appello sui social per trovare l’angelo della strada. Un appello che in poche ore ha sortito il suo effetto facendo sì che i due potessero sentirsi. Permettendo, così, ad Alessandra di ringraziare chi la aveva aiutata in un momento di grande difficoltà.

Un messaggio di speranza in una società in cui tutto scorre sempre più velocemente e quasi non ci si accorge delle necessità di chi ci passa accanto. Una bella storia, nel mezzo a tanti fatti di cronaca, di solidarietà e gratitudine a lieto fine.

