A scuola di alimentazione per i bambini, la Campagna Amica a Tempio

La “Festa dell’alimentazione” di Campagna Amica a Tempio.

I bambini, le loro famiglie e gli insegnanti saranno i protagonisti del progetto di educazione alimentare promosso da Campagna Amica Nord Sardegna nei Mercati Coldiretti a Tempio, in programma domani, 26 settembre.

L’evento è la “Festa dell’alimentazione” con Campagna Amica impegnata per la tutela del territorio, l’agricoltura sostenibile e la promozione di una filiera corta e responsabile. La manifestazione è in programma grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e con la partecipazione delle classi primarie dell’Istituto Comprensivo di Tempio.

La giornata si svolgerà all’interno del mercato settimanale in piazza ‘XXV Aprile’ con l’obiettivo di sensibilizzare proprio le famiglie, partendo dai più piccoli, sull’importanza di una corretta alimentazione, basata su prodotti locali, freschi e di stagione. Al fianco dei bambini, le loro famiglie e gli insegnanti, ci saranno gli operatori del mercato Campagna Amica di Tempio e di Coldiretti Nord Sardegna che proporranno laboratori e degustazioni con i prodotti genuini del mercato.

“Questo appuntamento rappresenta un’ulteriore occasione per accendere i riflettori sull’importanza dell’alimentazione basata sui prodotti a chilometro zero, scelti consapevolmente nell’ampia gamma di prodotti proposta, ogni giorno, dalle nostre aziende locali – sottolinea il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois – grazie a Coldiretti e alle produzioni di qualità dei mercati di Campagna Amica, si può sviluppare un modello di agricoltura sostenibile e genuina che rafforza una filiera made in Sardinia capace di portare nelle case cibo sano e nuova economia alle imprese socie”.

Anche per il direttore di Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti “l’evento in programma permette ai più piccoli di conoscere meglio i prodotti della loro terra creando anche per loro un legame sempre più solido con le loro radici – dice – al contempo permette ai bambini di crescere grazie a una alimentazione sana”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui