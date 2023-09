Tutti i vincitori di Estate in fiore e le loro installazioni ad Arzachena – FOTO

Ecco chi è stato premiato a Estate in Fiore di Arzachena.

Il migliore allestimento verde di Estate in Fiore è quello di Antonello Orecchioni, titolare dell’azienda Prato Verde di Arzachena. L’imprenditore è stato premiato per il concorso “Vetrina in Fiore“, dalla giuria composta da Enzo Satta, Sole Paradisi e Gian Mario Asara ha scelto la creazione di Max Giorgioni studio fotografico.

La IX edizione di Estate in Fiore si è svolta dal 22 al 24 settembre 2023, dove il Comune di Arzachena ha dedicato l’evento all’ambiente e al decoro urbano, concentrandosi sul tema “Acqua e biodiversità, il futuro delle zone umide dello stagno di Saloni e del rio San Giovanni”. Nel calendario c’era anche una tavola rotonda sulla divulgazione tecnico-scientifica, una mostra di dipinti realizzati durante un’estemporanea di pittura e installazioni realizzate da florovivaisti.

Nell’estemporanea “Pittori in centro storico” organizzata dall’associazione Artechepassione, i premi sono stati assegnati a Aline Spada, Mario Gaspa ed Enzo Tanda. Il premio della critica è stato invece assegnato al pittore arzachenese Marco Intermoia. Nella sezione “Pittori in erba” i vincitori sono stati Alessandro Orecchioni, Elena Jessica Burracu e Anna Orecchioni.

L’evento è stato promosso dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, e dall’assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni. La scelta di organizzare l’evento a fine estate è stata molto apprezzata dalle aziende partner, dalle scuole, dai residenti e dai numerosi turisti stranieri presenti ad Arzachena. L’evento, ideato come momento culmine delle campagne di comunicazione ambientale condotte nel corso dell’anno dal Comune, coinvolge il pubblico in momenti di approfondimento e intrattenimento, con l’obiettivo di sensibilizzare sia grandi che piccoli al rispetto della natura e del decoro urbano, utilizzando diversi strumenti.

Sette aziende florovivaistiche – Evergreen, Prato Verde, Tecnoverde Garden, Sgaravatti Land Consortile, Alberghina Verde Ambiente, Garden Center Costa Smeralda e Isola Verde Giardini – hanno partecipato all’edizione di quest’anno. L’organizzazione dell’evento è stata curata da Enjoy Communication, mentre altri partner sono stati Ge.se.co. Arzachena surl, S.c.e.a.s. (gestore del servizio di igiene urbana), Pirina Legnami, l’Ipsar Costa Smeralda, Gallura Arredamenti, Vigne Surrau e Vigne Campianatu, e Slow Food Gallura.

