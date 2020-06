I Centri estivi a Tempio.

È stato pubblicato dal Comune di Tempio l’elenco dei soggetti accreditati per la realizzazione dei centri estivi. Si tratta dell’Asd Nuoto con il progetto “Miniclub: gioco, sport e divertimento”, la cooperativa il Piccolo Principe con il progetto “Centro Estivo” e la Congregazione Missionaria Figlie di Gesù Crocifisso con il progetto “Torniamo a giocare insieme”.

Le famiglie a questo punto, prima di presentare la domanda, dovranno rivolgersi al centro prescelto, iscrivere il bambino con l’indicazione del periodo di frequenza e del costo totale della retta. Dopo questo passaggio sarà possibile fare domanda al comune per ottenere il voucher che sarà corrisposto direttamente (nella quota prevista dalle fasce di reddito) al soggetto che gestisce il centro. È dunque possibile presentare la domanda al Comune da parte delle famiglie.

Per realizzare questa iniziativa è stato messo a disposizione dall’assessorato ai Servizi Sociali un budget di 40.000 euro per sostenere le famiglie, abbattere i costi e sollecitare la partecipazione dei bambini e ragazzi che potranno così stare insieme in sicurezza. Il voucher assegnato in base al reddito aiuterà le famiglie a riprendere con maggiore serenità le proprie attività. “Ringraziamo le associazioni che hanno presentato i progetti rendendo possibile in concreto quest’iniziativa e proponendo per i bambini attività formative e di socializzazione (educative, sportive, ludiche e ricreative) da offrire in piena sicurezza”, sottolinea il vicesindaco Gianni Addis.

