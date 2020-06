Il premio ad Ambrosio Sposi.

Uno dei migliori fornitori per sposi in Italia si trova a Olbia. È Ambrosio Sposi e a stabilirlo è il sito Matrimonio.com, che ha consegnato il premio al negozio, che compare tra i migliori fornitori del 2020.

A partecipare alla settima edizione del Wedding Awards sono state oltre 60.000 aziende registrate sul sito e tra queste è stata scelta proprio la storica attività di Olbia.

“Una sorpresa meravigliosa per cui vogliamo ringraziare tutti coloro che da anni rendono Ambrosio Sposi un posto unico e speciale nel cuore di molti – fa sapere lo staff -. La cosa che ci rende più orgogliosi è sapere che l’assegnazione di questo premio è avvenuta grazie alle recensioni delle coppie di sposi che hanno incrociato il nostro cammino. Per noi non ci potrebbe essere riconoscimento più grande ed emozionante”.

I premi si basano sulle recensioni positive degli acquirenti sul portale. Ambrosio sposi, sul portale Matrimonio.com, ha ricevuto 78 recensioni positive tutte a 5 stelle.

