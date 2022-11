Nelle campagne di Tempio spunta una chiesetta campestre

A Tempio c’è una chiesetta campestre.

Tra i rovi, accanto a uno stazzo, a Tempio, fa capolino una piccola chiesa campestre. Non risulta essere inserita tra i monumenti ecclesiastici l’edificio scoperto da un visitatore durante una passeggiata in campagna, alla ricerca di vecchie abitazioni galluresi.

La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio, accanto allo stazzo di La Noci, di un piccolo immobile sconsacrato. Non si sa di quale epoca possa essere, ma potrebbe risalire a prima del ‘600. Completamente in pietra e completa di campanile, ha una pianta rettangolare ed è di modeste dimensioni. “Sia la chiesa e il palazzo accanto erano adibiti a stalla”, dice Aurelio, che ha fatto la scoperta due giorni fa e l’ha condivisa sui social agli amanti delle chiese campestri. La chiesetta, appena trovata a Tempio, potrebbe essere uno dei tanti tesori abbandonati disseminati in Gallura, che attendono un recupero.

