I controlli dei carabinieri di Tempio.

Sono stati trovati in possesso di 12 grammi di eroina. E nelle successive perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti anche 5 grammi di marijuana, 32 flaconi di metadone illecitamente detenuti, 2 bilancini di precisione, cartucce di vario calibro e di polvere da sparo.

Per questo motivo i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, hanno denunciato due pregiudicati di 50 e 51 anni, entrambi di Calangianus. I militari li hanno fermati per un controllo in via Italia Unita a bordo di un’autovettura e gli hanno trovati in possesso della cocaina.

I due sono stati, inoltre, sanzionati per violazione normativa contenimento contagio covid-19, in quanto trovati fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo.

