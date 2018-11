Un ragazzo di Tempio tra i 25 migliori studenti d’Italia

Le premiazioni oggi al Quirinale.

Oggi al Quirinale saranno premiati gli Alfieri del Lavoro insieme ai Cavalieri del Lavoro, ossia ai 25 migliori studenti delle scuole superiori d’Italia. Nel corso della cerimonia, infatti, sarà consegnata la Medaglia del Presidente della Repubblica. Gli studenti più meritevoli d’Italia ricevono la Medaglia del Presidente della Repubblica per evidenziare il valore dell’impegno e del merito come chiavi di successo negli studi e nella vita. Il Premio Alfieri del Lavoro è stato istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Unità d’Italia.

Tra i 25 studenti migliori d’Italia spicca il nome di Gabriele Muzzu, giovane studente di Tempio. Gabriele si è diplomato al Liceo Dettori di Tempio con il massimo dei voti e la lode. Una grande soddisfazione per lui che proseguirà i suoi studi a Modena, all’università di Ingegneria meccanica. Continuerà il suo hobby: studiare la chitarra classica. Il Sindaco di Tempio, a nome di tutta la città, si complimenta con Gabriele, musicista per due anni alle Olimpiadi della Cultura per i suoi meriti scolastici. Il sindaco augura al giovane una brillante e meritata carriera.

