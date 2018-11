Luras nei Luoghi del cuore Fai tra i più votati in Gallura

Luoghi del cuore Fai.

Luoghi del cuore è un modo di dire entrato ormai nel lessico comune e utilizzato abitualmente per indicare luoghi unici, una mappa variegata e sorprendente formata da siti per noi speciali perché legati alla nostra identità e alla nostra memoria. Piccoli o grandi, famosi o sconosciuti, questi luoghi ci emozionano e raccontano la nostra storia personale: un sogno, una scoperta, una gioia, un rifugio.

Il Comune di Luras è entrato a far parte della classifica della 9ª edizione de I Luoghi del Cuore Fai, Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Ancora 22 giorni per votare i luoghi più amati e contribuire a tutelarli, valorizzarli o salvarli da degrado e abbandono con un gesto concreto. L’iniziativa consentirà ai siti più gettonati di beneficiare di interventi di salvaguardia e valorizzazione. La classifica finale verrà comunicata a febbraio 2019.

E’ possibile votare il Comune di Luras e cambiare il destino dei luoghi che amiamo tramite un semplice click: https://www.fondoambiente.it/luoghi/luras-sassari?ldc…

