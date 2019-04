Le Latin Majorettes pronte per la gara regionale a Tempio

Appuntamento per domani 7 aprile.

La gara regionale, secondo appuntamento dell’anno, è fissata per domenica 7 Aprile a Tempio Pausania, presso il Palazzetto Polifunzionale in Loc. Val di Cossu. L’organizzazione è affidata alle Latin Majorettes, guidate dal Presidente Silvana Cossu e vedrà coinvolte quattro squadre sarde : Samassi, Sanluri, Olbia e Tempio Pausania.

La gara rappresenta il passaggio obbligato per acceddere al Campionato Nazionale sotto l’egida della NBTA. Le Majorettes saranno impegnate in spettacolari esercizi sia di squadra sia in duo, sia in assolo, nelle discipline di Twirling e di Majorettes e saranno giudicate da un Giudice Federale

Le Latin Majorettes parteciperanno alla competizione proponendo un esercizio nella categoria Traditional Pom Pom e si muoveranno sulle note proposte da una traccia realizzata da Banda Musicale, così come vuole la tradizione, che associa la figura della Majorette al corpo bandistico. Questa disciplina sportiva è stata voluta dalla NBTA per le attività sportive agonistiche del 2019.

La gara sarà presentata da Luisa Cardinale e supportata musicalmente dal DJ Michele Degortes, entrambi volti e voci di Radio Inernazionale Costa Smeralda, emittente partner della comunicazione delle Latin Majorettes e della NBTA Nazionale.

Sarà il Palazzetto polifunzionale il luogo deputato alla manifestazione agonistica , grazie al Patrocinio del Comune di Tempio Pausania e dell’Assessorato allo Sport guidato da Gianni Addis, sempre molto attento alle iniziative delle giovanissime Latin Majorettes.

Dopo la brillante e spettacolare partecipazione al Carnevale Tempiese 2019 , durante il quale il gemellaggio con le Jade Dragon Cheerleaders ha rappresentato uno dei momenti più spettacolari, per le Latin Majorettes nessun giorno di riposo, neanche per Silvana Cossu, che in qualità di Presidente del Comitato Regionale si è molto impegnata per la realizzazione della gara superando difficoltà tecniche e logistiche pur di regalare alle atlete sarde la possibilità di chiudere il Campionato Regionale e accedere alla competizione Nazionale .

Domenica 7 aprile inizio gara ore 12,45

Premiazioni ore 16,00

Ingresso Gratuito

