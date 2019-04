Il premio per il miglior vino rosso ad una cantina di Monti.

Il Vinitaly di Verona è appena iniziato ed iniziano già a fioccare i premi per le cantine sarde. È stata infatti resa nota la lista dei vini selezionati come i migliori d’Italia dalla guida 5 Star Wine – the Book.

Ad aggiudicarsi la menzione di miglior vino rosso Isola dei Nuraghi I.G.T. “Serranu”, della cantina Tani di Monti. Il punteggio ottenuto al termine delle tre giornate di degustazione è stato di 95 su 100 e gli ha consentito di aggiudicarsi l’attestato di miglior vino rosso, oltre che la pubblicazione nella prestigiosa guida.

