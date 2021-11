Il Milite Ignoto cittadino onorario di Tempio Pausania.

Dopo Olbia e Sassari anche Tempio Pausania conferirà il 4 novembre la Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Il Comune ha aderito all’iniziativa promossa dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani.

La giornata si aprirà con la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, convocato alle ore 9 presso la Sala di rappresentanza, 1° piano del Palazzo Comunale in piazza Gallura, per il Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto in occasione del Centenario della traslazione al Vittoriano.

La Sala di rappresentanza sarà allestita in modo tale da garantire che la seduta si svolga in conformità alle norme di sicurezza e protezione anti Covid-19. Per le stesse ragioni di protezione e sicurezza, saranno presenti solo le persone autorizzate, consiglieri e personale amministrativo essenziale e non sarà consentito l’accesso al pubblico.