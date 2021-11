A Olbia l’acqua torna potabile nelle frazioni di San Pantaleo e Pittulongu.

A Olbia l’acqua nei quartieri di San Pantaleo e Pittulongu ritorna potabile. Il sindaco Settimo Nizzi revoca le due ordinanze entrate in vigore a inizio ottobre, che disponevano la non idoneità dell’acqua per il consumo umano nelle 2 frazioni a causa del superamento di “coliformi totali”.

Effettuata una nuova valutazione i parametri sono rientrati nella norma. L’analisi del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 2 di Olbia ha espresso il giudizio sanitario di acqua idonea al consumo umano.