Più di 7 milioni di euro per la nuova pista ciclopedonale di Tempio

Il progetto della nuova pista ciclopedonale di Tempio.

Anche Tempio Pausania avrà la sua pista ciclopedonale. Dal Pnrr 7.589.744,00 euro per un progetto che rivoluzionerà la panoramica di via Caduti di Curragghja, Rinaggio e viale San Lorendo. I lavori sono stati affidati all’impresa P.P.T. S.r.l. di Luogosanto e sarà fruibile per tutti quelli che amano l’attività fisica all’area aperta.

Ad annunciare questo progetto, coordinato dell’RPT Studio Solmona e IP Ingegneria e finanziato mediante fondi Pnrr, l’amministrazione comunale di Tempio Pausania. Il vicesindaco e assessore alla Rigenerazione Urbana Anna Paola Aisoni ha spiegato che “l’infrastruttura godrà del vantaggio della posizione, impreziosita dall’ambiente in cui è collocata, che ne rappresenterà il valore aggiunto, dando sviluppo a quella che è già la naturale vocazione dell’area, scelta da tanti cittadini proprio per la pratica dell’attività fisica all’aperto. In linea con gli obiettivi del programma di Rigenerazione Urbana − l’implemento di strutture e servizi al cittadino e il complessivo miglioramento del benessere e della qualità della vita − questo progetto persegue il doppio scopo di incentivare l’attività fisica e di renderla particolarmente godibile sul piano del contesto paesaggistico”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui