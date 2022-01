I fondi del Pnrr a Tempio.

Via il degrado a Tempio Pausania, grazie ai contributi del Pnrr, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per gli investimenti su progetti per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del comune.

L’amministrazione della città ha deciso, così, di realizzare i suoi sogni più attesi. “Il successo della partecipazione del Comune di Tempio al bando ministeriale – ha dichiarato con grande soddisfazione il sindaco Gianni Addis – è stato reso possibile grazie alla lungimirante azione dell’amministrazione Biancareddu (che ci ha preceduti) e della nostra, che hanno creduto nella possibilità di un progetto nato dall’intento di coniugare città fisica e società urbana partendo dall’ascolto degli abitanti e dalla ricerca dei problemi reali per arrivare a soluzioni partecipate per far procedere in parallelo riqualificazione urbana e rivitalizzazione economica, considerando le esigenze spesso inespresse degli abitanti”.

Come sarà la Tempio del futuro.

Una Tempio più inclusiva, più sostenibile e più accessibile è l’ambizioso obiettivo che le amministrazioni continuano a prefissarsi, partendo dall’idea di miglioramento della qualità della vita. “Si è trattato di un percorso partecipativo e innovativo – ha ricordato il sindaco – che ha dato vita già nel 2016 alla nascita di un laboratorio sperimentale costituito da tecnici, associazioni culturali, associazioni dei portatori di interesse, scuole e cittadini che hanno agito nell’ottica di sviscerare criticità e opportunità della nostra città al fine di costruire un futuro migliore attraverso una concreta azione di rigenerazione urbana. L’insieme delle attività è confluito in un documento denominato Linee di strategie utili alla redazione del piano per la qualità e il decoro urbano e commerciale di Tempio e per il recupero funzionale del patrimonio materiale e immateriale: un progetto ambizioso al quale abbiamo attinto nel momento in cui sono stati pubblicati i bandi”.

“Un risultato storico per la nostra città – ha aggiunto l’assessora alla Rigenerazione urbana, Anna Paola Aisoni – ma anche un risultato di rilevanza regionale e nazionale non solo per gli ingenti finanziamenti che sono stati concessi a Tempio grazie al PNRR, ma anche per il fatto che ad oggi, Tempio è l’unica città sarda ad aver aderito e sperimentato, da oltre 4 anni, la rigenerazione urbana come approccio imprescindibile per una programmazione coordinata e coerente del centro urbano, della comunità sociale e del territorio”.

I progetti previsti dal Pnrr.

Piste ciclabili, un centro antiviolenza, ostelli della gioventù e centri di riabilitazione per le persone disabili, passando anche per l’inclusione e l’aggregazione dei giovani. Sono questi i progetti messi appunto dall’amministrazione comunale di Tempio, che saranno realizzati grazie a 19 milioni e 692.253, 77. Sette progetti molto articolati, che miglioreranno la vita dei cittadini tempiesi.

1. Pista ciclo pedonale panoramica Rinaggiu-San Lorenzo- via Togliatti. Si creerà un collegamento del tratto già esistente, realizzato nella via Togliatti alla periferia della Città nel rione Mantelli, con il centro cittadino. L’intervento rappresenta il primo passo del futuro Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums). Per i lavori è previsto l’importo di 7 milioni e 589.743,50 euro.

2. Centro Anti Violenza via Olbia. L’intervento consiste nella rifunzionalizzazione dell’immobile Ex Omni, situato in via Olbia. Con la realizzazione del Centro, dotato anche di ambulatorio attrezzato, si darà accoglienza ed assistenza sia fisica che psicologica alle donne vittime di violenza. L’importo finanziato è di 1.087.221,51 euro.

3. Ostello della Gioventù. La rifunzionalizzazione dell’immobile ex Gauss situato in via Olbia è mirata alla creazione di un Ostello della Gioventù, con un conseguente aumento della capacità ricettiva del territorio e dell’occupazione giovanile grazie anche all’attuazione di specifici progetti di residenze artistiche e di scambi culturali europei destinati ai giovani. I fondi sono di 5.137.965,35 euro.

4. Centro di Riabilitazione Rinascita L’intervento consiste nella rifunzionalizzazione dell’ex scuola elementare del rione Rinascita per realizzarvi un Centro di Riabilitazione. Il Centro, dotato anche di ambulatorio attrezzato, darà accoglienza ed assistenza sia fisica che psicologica ai soggetti vittime di patologie fisiche e psichiche. Il costo dell’intervento è di 928mila 607,29 euro.

5. Riqualificazione dell’area di Rinaggiu, finalizzata all’ottimizzazione degli interventi già realizzati e di quelli previsti nel Piano di Rigenerazione Urbana (realizzazione di un percorso ciclo pedonale). Il finanziamento è di 453.616,12 euro.

6. Museo del Carnevale e Scuola della Cartapesta. L’intervento consiste nella riqualificazione dell’immobile Ex Cannas per la realizzazione del Museo del Carnevale e della Scuola della Cartapesta in cui si creeranno i carri allegorici del Carnevale Tempiese e si svolgeranno attività inerenti progetti di inclusione sociale rivolti a minori con problematiche sociali e soggetti con disabilità fisiche. I fondi ricevuti sono di 995 mila euro.

7. Centro di Aggregazione Sociale. Il Centro di Aggregazione Sociale nel tempo ha svolto un’importante funzione inclusiva per giovani a rischio e per gli anziani. Con la sua riqualificazione il C.A.S. aumenterà la propria funzionalità consentendo di ampliare i servizi offerti e di raggiungere ulteriori utenti ad oggi impossibilitati ad accedervi. L’importo finanziato è di 2milioni e 850 mila euro.

Termine ultimo per la realizzazione dei lavori sarà il 2026 ma l’amministrazione e gli uffici sono già all’opera e i lavori potranno essere appaltati appena saranno pronti e approvati dalla Giunta i progetti definitivi: quattro/cinque mesi per alcuni progetti, qualche mese in più per quelli più complessi e articolati.