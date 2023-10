La donazione dell’Olbia Calcio.

L’Olbia Calcio è scesa in campo per combattere il fabbisogno di sangue. La squadra ha risposto all’appello di Avis Olbia e è accorsa numerosa a donare l’oro rosso. La raccolta è avvenuta ieri al Bruno Nespoli in occasione della partita con l’Ancona.

Indipendentemente da come sono andate le cose, i bianchi hanno vinto per la generosità. ”L’Olbia Calcio ha vinto una partita più importante. Oltre 30 persone si sono presentate in autoemoteca per contribuire alla iniziativa targata OlbiaCalcio AvisOlbia”, ha annunciato l’associazione.

